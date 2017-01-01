Крым (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.12017, Крым
Драмы, Боевики96 мин18+
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Сюжет
Судьба свела их в Крыму близ древнего города Мангуп-Кале. Это была любовь с первого взгляда… В непростые дни исторических перемен они должны сохранить свою жизнь и любовь.
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Информация
Рейтинг
2.8 КиноПоиск
3.5 IMDb
- Режиссёр
Алексей
Пиманов
- Актёр
Роман
Курцын
- ЕЛАктриса
Евгения
Лапова
- Актёр
Павел
Крайнов
- Актёр
Павел
Трубинер
- Актёр
Борис
Щербаков
- ЕКАктриса
Елена
Котельникова
- ГЯАктёр
Геннадий
Яковлев
- Актёр
Алексей
Комашко
- Актёр
Никита
Зверев
- ИБАктёр
Игорь
Буяновер
- Сценарист
Алексей
Пиманов
- ВБСценарист
Владимир
Брагин
- Продюсер
Алексей
Пиманов
- ММХудожница
Майя
Мартьянова
- КММонтажёр
Карина
Маврина
- ВКОператор
Владимир
Климов
- ОВКомпозитор
Олег
Воляндо