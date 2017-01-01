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Крым (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.12017, Крым
Драмы, Боевики96 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Судьба свела их в Крыму близ древнего города Мангуп-Кале. Это была любовь с первого взгляда… В непростые дни исторических перемен они должны сохранить свою жизнь и любовь.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

2.8 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Крым»

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