Биография

Елена Котельникова – актриса, родилась 25 февраля 1977 года. Фильмография насчитывает более 80 полнометражных кинолент и сериалов. Известность актриса приобрела благодаря ролям в сериале «Между нами, девочками», трагикомедии «Даун Хаус». В 1998 году стала выпускницей РАТИ-ГИТИС (курс П. Хомского). Получив актерскую специальность, работала на телевидении. Снималась в кино с 2001 года. Первым фильмом Елены Котельниковой стала комедия «Даун Хаус» режиссера И. Охлобыстина. Актриса исполнила одну из ключевых ролей. Партнерами по съемочной площадке стали Ф. Бондарчук, И. Охлобыстин, А. Букловская, Е. Кондулайнен и др. Актриса снималась в рейтинговых сериалах «Марш Турецкого», «Моя прекрасная няня», «Адвокат», «Счастливы вместе», «Кто в доме хозяин», «Папины дочки», «Александровский сад» и др. Одну из второстепенных ролей Елена Котельникова исполнила в комедийном сериале «Между нами девочками» (2013) и его продолжении в 2018 году. В 2016 году фильмография актрисы пополнилась еще несколькими популярными сериалами, среди которых «Отель \"Элеон\"», «Менталист», «Мамочки», «Мачеха». В 2017 году актриса снялась в полнометражной мелодраме «Заклятые подруги». Елена Котельникова также работала в качестве ведущей новостей, интеллектуальных и развлекательных передач."