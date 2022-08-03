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Крутая Джорджия

Крутая Джорджия (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Georgia Rule
Драма, Комедия108 мин18+

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О фильме

Избалованную городскую девчонку на лето отправляют в ссылку к строгой бабушке в штат Айдахо. Оказавшись в захолустье, она не собирается скучать и быстро ставит провинциальный городишко Халл на уши.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Крутая Джорджия»