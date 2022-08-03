Кролик Питер 2 (фильм, 2021) смотреть онлайн

Продолжение истории бесстрашного кролика. После событий первой части писательница Беатрис выходит замуж за фермера Томаса. Пара ведет размеренную жизнь в загородном доме и единственный, кого не устраивает эта идиллия – кролик Питер. Он жаждет приключений и смены обстановки. И однажды это становится возможным. К Беатрис приезжает издатель и предлагает написать новую книгу о приключениях животных на ферме. Только на этот раз персонажа Питера хотят превратить в бунтаря и антигероя. Раз так, кролик решает стать тем, кем его и так считают. Он сбегает с фермы и отправляется на поиски приключений в большой город. Осознает ли неугомонный кролик важность семейных ценностей, смотрите онлайн в мультфильме «Кролик Питер 2» в видеосервисе Wink.

