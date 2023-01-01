Крестный отец 3
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Крестный отец 3

Крестный отец 3 (фильм, 1990) смотреть онлайн

9.41990, The Godfather: Part III
Боевики163 мин18+

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Сюжет

Фильм «Крестный отец 3» (1990) — заключительная часть культовой гангстерской саги о клане Корлеоне по мотивам произведения Марио Пьюзо. За работу над третьей частью фильма «Крестный отец» режиссер Фрэнсис Форд Коппола был номинирован на премию «Оскар». Уже с первых минут киноленты зритель погружается в атмосферу, которая царит в фильме. Аль Пачино, сыгравший Майкла Корлеоне, увековечил персонажа на страницах истории кинематографа своей сильнейшей актерской игрой. Рекомендуем смотреть онлайн фильм «Крестный отец 3» в хорошем качестве на нашем сайте.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Крестный отец 3»

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