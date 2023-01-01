Крестный отец 3 (фильм, 1990) смотреть онлайн
9.41990, The Godfather: Part III
Боевики163 мин18+
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Сюжет
Фильм «Крестный отец 3» (1990) — заключительная часть культовой гангстерской саги о клане Корлеоне по мотивам произведения Марио Пьюзо. За работу над третьей частью фильма «Крестный отец» режиссер Фрэнсис Форд Коппола был номинирован на премию «Оскар». Уже с первых минут киноленты зритель погружается в атмосферу, которая царит в фильме. Аль Пачино, сыгравший Майкла Корлеоне, увековечил персонажа на страницах истории кинематографа своей сильнейшей актерской игрой. Рекомендуем смотреть онлайн фильм «Крестный отец 3» в хорошем качестве на нашем сайте.
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Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Фрэнсис
Форд Коппола
- Актёр
Аль
Пачино
- Актёр
Энди
Гарсиа
- Актриса
Дайан
Китон
- Актриса
Талия
Шайр
- Актёр
Илай
Уоллак
- ДМАктёр
Джо
Мантенья
- СКАктриса
София
Коппола
- ФДАктёр
Фрэнк
Д’Амброзио
- ДХАктёр
Джордж
Хэмилтон
- Актриса
Бриджит
Фонда
- МПСценарист
Марио
Пьюзо
- Сценарист
Фрэнсис
Форд Коппола
- Продюсер
Фрэнсис
Форд Коппола
- ГФПродюсер
Грэй
Фредериксон
- ФФПродюсер
Фред
Фукс
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- АТХудожник
Алекс
Тавуларис
- Художница
Милена
Канонеро
- ЛФМонтажёр
Лиза
Фрухтман
- БММонтажёр
Бэрри
Малкин
- УММонтажёр
Уолтер
Мёрч
- ГУОператор
Гордон
Уиллис
- КККомпозитор
Кармине
Коппола