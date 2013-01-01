Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Джон Макклейн прибывает в Москву, чтобы вызволить из тюрьмы своего непредсказуемого сына, но его холодная голова и железные мускулы вязнут в паутине российской действительности. Дело, в которое влип Макклейн-младший, оказывается настолько «опасной трясиной», что отцу и сыну, чтобы выжить.



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