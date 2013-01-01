Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.82013, A Good Day to Die Hard
Боевики, Триллеры93 мин18+
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Сюжет
Джон Макклейн прибывает в Москву, чтобы вызволить из тюрьмы своего непредсказуемого сына, но его холодная голова и железные мускулы вязнут в паутине российской действительности. Дело, в которое влип Макклейн-младший, оказывается настолько «опасной трясиной», что отцу и сыну, чтобы выжить.
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Рейтинг
4.9 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ДМРежиссёр
Джон
Мур
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актёр
Джай
Кортни
- СКАктёр
Себастьян
Кох
- Актриса
Юлия
Снигирь
- РБАктёр
Радивойе
Буквич
- СКАктёр
Сергей
Колесников
- Актриса
Мэри
Элизабет Уинстэд
- Актёр
Коул
Хаузер
- Актёр
Амори
Ноласко
- РЛАктёр
Роман
Лукнар
- СВСценарист
Скип
Вудс
- РТСценарист
Родерик
Торп
- МКПродюсер
Марк
Котон
- СДПродюсер
Стивен
Дж. Идс
- Продюсер
Вик
Годфри
- ТКПродюсер
Том
Карновски
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- АААктёр дубляжа
Андрей
Аверков
- ВААктёр дубляжа
Владимир
Артемов
- Актриса дубляжа
Юлия
Снигирь
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- БНХудожница
Бояна
Никитович
- ДАХудожница
Джилл
Азис
- ДЦМонтажёр
Дэн
Циммерман
- ДСОператор
Джонатан
Села
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами