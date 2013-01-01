Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть
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Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть

Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.82013, A Good Day to Die Hard
Боевики, Триллеры93 мин18+

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Сюжет

Джон Макклейн прибывает в Москву, чтобы вызволить из тюрьмы своего непредсказуемого сына, но его холодная голова и железные мускулы вязнут в паутине российской действительности. Дело, в которое влип Макклейн-младший, оказывается настолько «опасной трясиной», что отцу и сыну, чтобы выжить.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть»

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