Красотки в бегах
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Красотки в бегах

Красотки в бегах (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.82015, Hot Pursuit
Боевики, Комедии83 мин18+

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Сюжет

Техасская полицейская Роуз Купер занимается скучной работой в хранилище улик, мечтая об опасных заданиях. Мысль материальна, и вот Роуз поручают доставить в Даллас крупного мафиози. Приехав за ним, героиня становится свидетельницей его убийства и пускается в бега вместе с женой погибшего.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики, Криминал

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Красотки в бегах»

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