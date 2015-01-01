Красотки в бегах (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.82015, Hot Pursuit
Боевики, Комедии83 мин18+
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Сюжет
Техасская полицейская Роуз Купер занимается скучной работой в хранилище улик, мечтая об опасных заданиях. Мысль материальна, и вот Роуз поручают доставить в Даллас крупного мафиози. Приехав за ним, героиня становится свидетельницей его убийства и пускается в бега вместе с женой погибшего.
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Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.1 IMDb
- Режиссёр
Энн
Флетчер
- Актриса
Риз
Уизерспун
- Актриса
София
Вергара
- Актёр
Мэттью
Дель Негро
- Актёр
Майкл
Мосли
- Актёр
Роберт
Казински
- Актёр
Ричард
Т. Джонс
- БНАктёр
Бенни
Нивз
- МРАктёр
Майкл
Рэй Эскамиллья
- ХКАктёр
Хоакин
Косио
- ДКАктёр
Джон
Кэрролл Линч
- ДВСценарист
Дэвид
Вини
- ДКСценарист
Джон
Куинтанс
- Продюсер
Дэна
Фокс
- БППродюсер
Бруна
Папандреа
- Продюсер
Риз
Уизерспун
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ИСАктёр дубля�жа
Игорь
Старосельцев
- ДХХудожник
Джеймс
Хинкль
- КМХудожница
Катрин
Мари Томас
- ККХудожница
Карла
Керри
- ОСОператор
Оливер
Степлтон
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек