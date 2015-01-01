Красотки в бегах (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Техасская полицейская Роуз Купер занимается скучной работой в хранилище улик, мечтая об опасных заданиях. Мысль материальна, и вот Роуз поручают доставить в Даллас крупного мафиози. Приехав за ним, героиня становится свидетельницей его убийства и пускается в бега вместе с женой погибшего.



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