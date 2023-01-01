Красотка (фильм, 1990) смотреть онлайн

Сюжет

Сказка о современной Золушке, покорившей богатого принца. Дуэт Ричарда Гира и Джулии Робертс, которой культовый ромком принес номинацию на «Оскар» и победу в «Золотом глобусе».



Преуспевающий бизнесмен Эдвард Льюис, возвращаясь с очередной деловой встречи, случайно заезжает на Голливудский бульвар в квартал красных фонарей. Там финансист знакомится с красоткой Вивьен и приглашает девушку по вызову провести ночь в отеле. Утром Эдвард вдруг понимает, что не готов расставаться с девушкой и предлагает Вивьен остаться с ним еще на неделю за дополнительный гонорар. За семь дней на содержании у миллионера Вивьен обзавелась роскошными нарядами и получила щедрую оплату. Но неужели это то, чего она хочет на самом деле? Может ли с Эдвардом быть по-другому?



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