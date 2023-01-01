Красотка (фильм, 1990) смотреть онлайн
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Сюжет
Сказка о современной Золушке, покорившей богатого принца. Дуэт Ричарда Гира и Джулии Робертс, которой культовый ромком принес номинацию на «Оскар» и победу в «Золотом глобусе».
Преуспевающий бизнесмен Эдвард Льюис, возвращаясь с очередной деловой встречи, случайно заезжает на Голливудский бульвар в квартал красных фонарей. Там финансист знакомится с красоткой Вивьен и приглашает девушку по вызову провести ночь в отеле. Утром Эдвард вдруг понимает, что не готов расставаться с девушкой и предлагает Вивьен остаться с ним еще на неделю за дополнительный гонорар. За семь дней на содержании у миллионера Вивьен обзавелась роскошными нарядами и получила щедрую оплату. Но неужели это то, чего она хочет на самом деле? Может ли с Эдвардом быть по-другому?
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Гэрри
Маршалл
- Актёр
Ричард
Гир
- Актриса
Джулия
Робертс
- РБАктёр
Ральф
Беллами
- ДААктёр
Джейсон
Александер
- ЛСАктриса
Лора
Сан Джакомо
- АХАктёр
Алекс
Хайд-Вайт
- ЭЯАктриса
Эми
Ясбек
- ЭДАктриса
Элинор
Донахью
- ГЭАктёр
Гектор
Элизондо
- ДБАктриса
Джудит
Болдуин
- Продюсер
Арнон
Милчен
- СРПродюсер
Стивен
Ретер
- ГУПродюсер
Гэри
У. Голдстин
- УфПродюсер
Уолтер
фон Хьюн
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Горячева
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- БУАктёр дубляжа
Борис
Улитин
- МВХудожница
Мэрлин
Вэнс
- ГЛХудожник
Гаррет
Льюис
- Монтажёр
Раджа
Госнелл
- ЧМОператор
Чарльз
Мински
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард