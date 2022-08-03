Красотка в ударе (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.42020, Красотка в ударе
Комедия96 мин12+
О фильме
Полина устала терпеть неуважение со стороны коллег-мужчин и безработного супруга, который вымещает недовольство собственными неудачами на жене, регулярно поднимая на нее руку. Очередной удар по голове меняет Полинино восприятие реальности. Теперь она ощущает себя неотразимой красавицей и больше не собирается прогибаться под агрессоров.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.3 IMDb
- Режиссёр
Яна
Гладких
- Актриса
Юлия
Александрова
- ЛКАктриса
Лариса
Кокоева
- МБАктёр
Максим
Блинов
- Актёр
Андрей
Бурковский
- Актёр
Григорий
Калинин
- Актёр
Павел
Ворожцов
- Актриса
Яна
Кошкина
- ЕШАктриса
Елена
Шевченко
- Актриса
Янина
Студилина
- Актриса
Таисия
Вилкова
- Сценарист
Евгения
Хрипкова
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Лариса
Блажко
- ИППродюсер
Игорь
Попцов
- Художница
Анна
Чистова
- ВКМонтажёр
Владислав
Каптур
- АОМонтажёр
Авет
Оганесян
- Оператор
Федор
Лясс
- Композитор
Вадим
Маевский
- АТКомпозитор
Александр
Туркунов