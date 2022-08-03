Красотка в ударе (фильм, 2020) смотреть онлайн

Полина устала терпеть неуважение со стороны коллег-мужчин и безработного супруга, который вымещает недовольство собственными неудачами на жене, регулярно поднимая на нее руку. Очередной удар по голове меняет Полинино восприятие реальности. Теперь она ощущает себя неотразимой красавицей и больше не собирается прогибаться под агрессоров.

