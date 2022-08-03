Красотка в ударе
Wink
Фильмы
Красотка в ударе

Красотка в ударе (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.42020, Красотка в ударе
Комедия96 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Полина устала терпеть неуважение со стороны коллег-мужчин и безработного супруга, который вымещает недовольство собственными неудачами на жене, регулярно поднимая на нее руку. Очередной удар по голове меняет Полинино восприятие реальности. Теперь она ощущает себя неотразимой красавицей и больше не собирается прогибаться под агрессоров.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Красотка в ударе»