Красивый, плохой, злой (фильм, 2019) смотреть онлайн

История безжалостного маньяка Тэда Банди, чье обаяние ввело в заблуждение пол-Америки. Девушки обманывались очарованием красавчика и становились его жертвами, а когда дошло до суда — граждане отказывались верить в злодеяния Банди и защищали его. Чью же сторону приняла невеста преступника?



