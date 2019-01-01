Красивый, плохой, злой (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile
Триллер, Драма105 мин18+
О фильме
История безжалостного маньяка Тэда Банди, чье обаяние ввело в заблуждение пол-Америки. Девушки обманывались очарованием красавчика и становились его жертвами, а когда дошло до суда — граждане отказывались верить в злодеяния Банди и защищали его. Чью же сторону приняла невеста преступника?
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ДБРежиссёр
Джо
Берлингер
- Актёр
Зак
Эфрон
- Актриса
Лили
Коллинз
- Актриса
Кая
Скоделарио
- Актёр
Джеффри
Донован
- АСАктриса
Анджела
Сарафян
- ХДАктёр
Хейли
Джоэл Осмент
- ТКАктёр
Терри
Кинни
- Актёр
Брайан
Джерати
- ДПАктёр
Джим
Парсонс
- Актёр
Джон
Малкович
- МВСценарист
Майкл
Верви
- ЭКСценарист
Элизабет
Кендалл
- ДБПродюсер
Джо
Берлингер
- Продюсер
Николя
Картье
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- МХХудожник
Мэтт
Хайланд
- БТОператор
Брэндон
Трост
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами
- ДСКомпозитор
Дэннис
Смит