Красавица и чудовище: Чудесное Рождество
Актёры и съёмочная группа фильма «Красавица и чудовище: Чудесное Рождество»

Актёры

Пейдж О’Хара

Пейдж О’Хара

Paige O'Hara
АктрисаBelle
Робби Бенсон

Робби Бенсон

Robby Benson
АктёрBeast
Джерри Орбак

Джерри Орбак

Jerry Orbach
АктёрLumiere
Дэвид Огден Стайерз

Дэвид Огден Стайерз

David Ogden Stiers
АктёрCogsworth
Бернадетт Питерс

Бернадетт Питерс

Bernadette Peters
АктрисаAngelique
Тим Карри

Тим Карри

Tim Curry
АктёрForte
Хейли Джоэл Осмент

Хейли Джоэл Осмент

Haley Joel Osment
АктёрChip
Фрэнк Уэлкер

Фрэнк Уэлкер

Frank Welker
АктёрPhillippe / Sultan
Джефф Беннетт

Джефф Беннетт

Jeff Bennett
АктёрAxe / Poke
Джим Каммингс

Джим Каммингс

Jim Cummings
АктёрVarious

Сценаристы

Флип Коблер

Флип Коблер

Flip Kobler
Сценарист
Билл Моц

Билл Моц

Bill Motz
Сценарист
Боб Рот

Боб Рот

Bob Roth
Сценарист

Продюсеры

Джина Шэй

Джина Шэй

Gina Shay
Продюсер

Актёры дубляжа

Сауле Искакова

Сауле Искакова

Актриса дубляжа
Олег Куликович

Олег Куликович

Актёр дубляжа
Виктор Костецкий

Виктор Костецкий

Актёр дубляжа
Игорь Шибанов

Игорь Шибанов

Актёр дубляжа
Юлия Рудина

Юлия Рудина

Актриса дубляжа

Художники

Джули Эберли

Джули Эберли

Julie Eberley
Художница

Монтажёры

Дэниэл Ли

Дэниэл Ли

Daniel Lee
Монтажёр

Композиторы

Рэйчел Портман

Рэйчел Портман

Rachel Portman
Композитор