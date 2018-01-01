Актёры и съёмочная группа фильма «Красавица и чудовище: Чудесное Рождество»

WinkДетямКрасавица и чудовище: Чудесное РождествоАктёры и съёмочная группа фильма «Красавица и чудовище: Чудесное Рождество»
Актёры
АктрисаBelle
Пейдж О’ХараPaige O'Hara
АктёрBeast
Робби БенсонRobby Benson
АктёрLumiere
Джерри ОрбакJerry Orbach
АктёрCogsworth
Дэвид Огден СтайерзDavid Ogden Stiers
АктрисаAngelique
Бернадетт ПитерсBernadette Peters
АктёрForte
Тим КарриTim Curry
АктёрChip
Хейли Джоэл ОсментHaley Joel Osment
АктёрPhillippe / Sultan
Фрэнк УэлкерFrank Welker
АктёрAxe / Poke
Джефф БеннеттJeff Bennett
АктёрVarious