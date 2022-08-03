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Красавица и чудовище: Чудесное Рождество

Красавица и чудовище: Чудесное Рождество (фильм, 1997) смотреть онлайн

1997, Beauty and the Beast: The Enchanted Christmas
Мультфильм, Фэнтези67 мин0+

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О фильме

Любовь Белл к чудовищу изменила все вокруг и теперь все заколдованные предметы в замке снова стали людьми. Скоро Рождество — это время волшебства, но сильнее всего на свете оно в замке чудовища. Время тьмы и горя ушло навеки, но что способствовало этому?

Страна
США, Канада
Жанр
Семейный, Мультфильм, Фэнтези, Музыка
Качество
SD
Время
67 мин / 01:07

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Красавица и чудовище: Чудесное Рождество»