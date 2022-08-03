Красавица и чудовище: Чудесное Рождество (фильм, 1997) смотреть онлайн
1997, Beauty and the Beast: The Enchanted Christmas
Мультфильм, Фэнтези67 мин0+
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О фильме
Любовь Белл к чудовищу изменила все вокруг и теперь все заколдованные предметы в замке снова стали людьми. Скоро Рождество — это время волшебства, но сильнее всего на свете оно в замке чудовища. Время тьмы и горя ушло навеки, но что способствовало этому?
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ПОАктриса
Пейдж
О’Хара
- РБАктёр
Робби
Бенсон
- ДОАктёр
Джерри
Орбак
- ДОАктёр
Дэвид
Огден Стайерз
- БПАктриса
Бернадетт
Питерс
- Актёр
Тим
Карри
- ХДАктёр
Хейли
Джоэл Осмент
- ФУАктёр
Фрэнк
Уэлкер
- ДБАктёр
Джефф
Беннетт
- Актёр
Джим
Каммингс
- ФКСценарист
Флип
Коблер
- БМСценарист
Билл
Моц
- БРСценарист
Боб
Рот
- Продюсер
Джина
Шэй
- СИАктриса дубляжа
Сауле
Искакова
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- ВКАктёр дубляжа
Виктор
Костецкий
- ИШАктёр дубляжа
Игорь
Шибанов
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ДЭХудожница
Джули
Эберли
- ДЛМонтажёр
Дэниэл
Ли
- РПКомпозитор
Рэйчел
Портман