Любовь Белл к чудовищу изменила все вокруг и теперь все заколдованные предметы в замке снова стали людьми. Скоро Рождество — это время волшебства, но сильнее всего на свете оно в замке чудовища. Время тьмы и горя ушло навеки, но что способствовало этому?



