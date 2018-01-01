Wink
Фильмы
Космос между нами
Актёры и съёмочная группа фильма «Космос между нами»

Режиссёры

Питер Челсом

Peter Chelsom
Режиссёр

Актёры

Бритт Робертсон

Britt Robertson
АктрисаTulsa
Эйса Баттерфилд

Asa Butterfield
АктёрGardner Elliot
Гари Олдман

Gary Oldman
АктёрNathaniel Shepherd
Карла Гуджино

Carla Gugino
АктрисаKendra Wyndham
Джанет Монтгомери

Janet Montgomery
АктрисаSarah Elliot
Трей Такер

Trey Tucker
АктёрHarrison Lane
Скотт Такеда

Scott Takeda
АктёрDr. Gary Loh
Сара Минник

Sarah Minnic
АктрисаReporter
Райан Джейсон Кук

Ryan Jason Cook
АктёрControl Room Technician
Б.Д. Вонг

B.D. Wong
АктёрTom Chen

Сценаристы

Аллан Лоб

Allan Loeb
Сценарист
Стюарт Шилл

Stewart Schill
Сценарист
Ричард Бартон Льюис

Richard Barton Lewis
Сценарист

Продюсеры

Джон Албанис

John Albanis
Продюсер
Орен Авив

Oren Aviv
Продюсер
Робби Бреннер

Robbie Brenner
Продюсер

Актёры дубляжа

Лина Иванова

Актриса дубляжа
Филипп Лебедев

Актёр дубляжа
Борис Шувалов

Актёр дубляжа
Анастасия Лапина

Актриса дубляжа
Татьяна Абрамова

Актриса дубляжа

Художники

Доменик Сильвестри

Domenic Silvestri
Художник
Кристофер Лоуренс

Christopher Lawrence
Художник

Монтажёры

Дэвид Мориц

David Moritz
Монтажёр

Композиторы

Эндрю Локингтон

Andrew Lockington
Композитор