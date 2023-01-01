Биография

Скотт Такеда (Scott Takeda) – актер, режиссер, фотограф. Родился 21 марта 1967 года в американском городе Форт-Коллинс (штат Колорадо). Актер Скотт Такеда имеет японские корни, но всю жизнь живет и трудится в США. Получил диплом бакалавра журналистики в Колорадском университете в Боулдере. Карьеру начал в должности новостного фотографа на телевизионной станции KCNC. Позже был режиссером детского телешоу News-for-Kids. В 90-х годах основал компанию Takeda Entertainment, выпускающую короткометражные и документальные фильмы. Первую серьезную актерскую роль Скотт Такеда получил в сериале «Легкие деньги». Позже сыграл второстепенных персонажей в фильмах «Все путем!», «Далласский клуб покупателей», «Исчезнувшая». Более 30 лет живет в Денвере, женат на Лори Оллред. Супруга работает продюсером. За производство документальной картины «Холокост: Колорадо помнит» в 1996 году режиссера номинировали на премию «Эмми». В 2017 году фильм Скотта Такеды «Аутсайдер» занял второе место на премии True Grit Award, вручаемой кинематографистам из Колорадо. В 2015 году американец провел выставку собственных фоторабот в хорватской Художественной галерее Мештровича.