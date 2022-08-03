Каждый год лондонские коты устраивают «Кошачий бал» — конкурс талантов с главным призом в виде возможности переродиться и попасть в кошачий рай. Домашняя кошечка Виктория оказывается на улице прямо накануне сакрального мероприятия, знакомится с его участниками и становится одной из них.

