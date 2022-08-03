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Кошки

Кошки (фильм, 2019) смотреть онлайн

6.32019, Cats
Мюзикл, Драма105 мин18+

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О фильме

Каждый год лондонские коты устраивают «Кошачий бал» — конкурс талантов с главным призом в виде возможности переродиться и попасть в кошачий рай. Домашняя кошечка Виктория оказывается на улице прямо накануне сакрального мероприятия, знакомится с его участниками и становится одной из них.

Страна
США, Япония, Канада, Китай, Австралия, Великобритания
Жанр
Комедия, Мюзикл, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
2.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кошки»