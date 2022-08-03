Кошки (фильм, 2019) смотреть онлайн
6.32019, Cats
Мюзикл, Драма105 мин18+
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О фильме
Каждый год лондонские коты устраивают «Кошачий бал» — конкурс талантов с главным призом в виде возможности переродиться и попасть в кошачий рай. Домашняя кошечка Виктория оказывается на улице прямо накануне сакрального мероприятия, знакомится с его участниками и становится одной из них.
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
2.8 IMDb
- ТХРежиссёр
Том
Хупер
- ФХАктриса
Франческа
Хэйуорд
- Актриса
Джуди
Денч
- РФАктёр
Роберт
Фэйрчайлд
- ЛДАктёр
Лори
Дэвидсон
- Актриса
Дженнифер
Хадсон
- ТСАктриса
Тейлор
Свифт
- ДДАктёр
Джейсон
Дэруло
- РУАктриса
Ребел
Уилсон
- Актёр
Идрис
Эльба
- Актёр
Иэн
Маккеллен
- ЛХСценарист
Ли
Холл
- ТХСценарист
Том
Хупер
- ЭЛСценарист
Эндрю
Ллойд Уэббер
- ТССценарист
Томас
Стернз Элиот
- Продюсер
Тим
Беван
- Продюсер
Лиза
Чейсин
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- МГАктёр дубляжа
Максим
Галиц
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ЛЦХудожник
Люк
Циммерман
- ПДХудожник
Пако
Дельгадо
- МСХудожник
Майкл
Стэндиш
- КРОператор
Кристофер
Росс
- ЭЛКомпозитор
Эндрю
Ллойд Уэббер