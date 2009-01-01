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Кошечка

Кошечка (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Кошечка
Драмы, Комедии94 мин18+

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Сюжет

«Кошечка» откроет Вам четыре совершенно разных взгляда: младенца, успешного бизнесмена, писателя-неудачника и старухи-балерины. Каждый из них живет ожиданием Великого Шанса — на любовь, на успех, на справедливость. Каждая из этих историй — притча о разнице между «быть» и «казаться».

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кошечка»

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