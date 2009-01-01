Кошечка (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Кошечка
Драмы, Комедии94 мин18+
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Сюжет
«Кошечка» откроет Вам четыре совершенно разных взгляда: младенца, успешного бизнесмена, писателя-неудачника и старухи-балерины. Каждый из них живет ожиданием Великого Шанса — на любовь, на успех, на справедливость. Каждая из этих историй — притча о разнице между «быть» и «казаться».
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Григорий
Константинопольский
- Актёр
Михаил
Ефремов
- ДЛАктриса
Дарья
Лякишева
- АСАктёр
Александр
Стриженов
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актёр
Юрий
Колокольников
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- Актёр
Евгений
Стычкин
- Актриса
Светлана
Иванова
- Актёр
Григорий
Константинопольский
- Сценарист
Григорий
Константинопольский
- Продюсер
Григорий
Константинопольский
- Продюсер
Андрей
Новиков
- ДСПродюсер
Дарья
Семенова
- ЯКПродюсер
Яна
Кантор
- ПМХудожница
Полина
Микитенко
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Слобцов
- ВООператор
Владислав
Опельянц
- ЛКОператор
Леван
Капанадзе
- СМОператор
Сергей
Мачильский
- МООператор
Максим
Осадчий
- ВРКомпозитор
Валерий
Разумовский