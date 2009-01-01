Кошечка (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

«Кошечка» откроет Вам четыре совершенно разных взгляда: младенца, успешного бизнесмена, писателя-неудачника и старухи-балерины. Каждый из них живет ожиданием Великого Шанса — на любовь, на успех, на справедливость. Каждая из этих историй — притча о разнице между «быть» и «казаться».



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