Кощей. Тайна живой воды
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Кощей. Тайна живой воды

Фильм Кощей. Тайна живой воды

2026, Кощей. Тайна живой воды
Мультфильм, Приключения6+
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О фильме

Целых триста лет Кощеевых поисков избранницы наконец увенчались успехом, и приготовления к свадьбе с Варварой идут полным ходом. Однако так просто его заветная мечта не исполнится, и вот уже Кощей вместе с Добрым молодцем Елисеем и Колобком отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти любимую.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD

Рейтинг

7.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Кощей. Тайна живой воды»