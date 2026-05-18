Целых триста лет Кощеевых поисков избранницы наконец увенчались успехом, и приготовления к свадьбе с Варварой идут полным ходом. Однако так просто его заветная мечта не исполнится, и вот уже Кощей вместе с Добрым молодцем Елисеем и Колобком отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти любимую.

