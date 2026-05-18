Фильм Кощей. Тайна живой воды
2026, Кощей. Тайна живой воды
Мультфильм, Приключения6+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
Целых триста лет Кощеевых поисков избранницы наконец увенчались успехом, и приготовления к свадьбе с Варварой идут полным ходом. Однако так просто его заветная мечта не исполнится, и вот уже Кощей вместе с Добрым молодцем Елисеем и Колобком отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти любимую.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
- РАРежиссёр
Роман
Артемьев
- Актёр
Виктор
Добронравов
- ЕТАктриса
Екатерина
Тарасова
- Актёр
Владимир
Сычев
- ИСАктриса
Ирина
Савина
- Актёр
Антон
Эльдаров
- ВЧАктёр
Варвара
Чабан
- ИААктёр
Иван
Агапов
- РААктёр
Роман
Артемьев
- ИПАктриса
Ирина
Пономарева
- АНАктёр
Александр
Новиков
- Актёр
Александр
Якин
- ГНАктёр
Геннадий
Новиков
- ГНСценарист
Генрих
Небольсин
- РАСценарист
Роман
Артемьев
- ВСПродюсер
Вадим
Сотсков
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- АЛПродюсер
Анастасия
Лунькова
- АХХудожник
Александр
Храмцов
- АЧХудожник
Алексей
Чистов
- АСКомпозитор
Антон
Силаев