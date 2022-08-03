Королева (фильм, 2005) смотреть онлайн

Драматический фильм «Королева» — работа режиссера Стивена Фрирза о власти, одиночестве и человеческой уязвимости, которые прячутся за громкими титулами.



После гибели принцессы Дианы Великобритания погружается в траур, но королева Елизавета II решает не делать публичных заявлений. Это вызывает волну негодования: подданные требуют сочувствия, а СМИ превращают трагедию в национальную драму. Молодой премьер-министр Тони Блэр пытается убедить королеву, что времена изменились, и старые традиции больше не работают. Происходит столкновение двух миров: сдержанной Елизаветы и энергичного, прагматичного Блэра, для которого общественное мнение — не пустой звук. Их диалог становится метафорой конфликта между прошлым и настоящим.



Хелен Миррен сумела создать глубоко человечный образ женщины, которой приходится разрываться между монархическими обязанностями и человеческими чувствами. Эта роль принесла актрисе «Оскар» и множество других престижных кинонаград. Но это не единственная причина, почему стоит смотреть фильм «Королева». Пропускать его не нужно хотя бы для того, чтобы увидеть, как трудно оставаться человеком, когда весь мир смотрит на вас.

