Королева пустыни (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.82014, Queen of the Desert
Драмы, Мелодрамы122 мин18+
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Сюжет
Молодая британская аристократка Гертруда Белл тяготится праздностью светской жизни. В надежде на перемены она отправляется к дяде в Тегеран и встречает там свою любовь. Но роман заканчивается трагически, и Гертруда вкладывает всю энергию в изучение Ближнего Востока и писательство.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыИсторические, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ВХРежиссёр
Вернер
Херцог
- Актриса
Николь
Кидман
- Актёр
Джеймс
Франко
- Актёр
Роберт
Паттинсон
- Актёр
Дэмиэн
Льюис
- ДААктёр
Джихад
Абду
- ДААктриса
Дженни
Агаттер
- Актёр
Дэвид
Колдер
- КФАктёр
Кристофер
Фулфорд
- НВАктёр
Ник
Варинг
- ХЭАктриса
Холли
Эрл
- ВХСценарист
Вернер
Херцог
- МБПродюсер
Майкл
Бенаройя
- Продюсер
Кассиан
Элвес
- ННПродюсер
Ник
Н. Рэслан
- ДДПродюсер
Джонатан
Дебин
- МКХудожница
Мишель
Клэптон
- Монтажёр
Джо
Бини
- ПЦОператор
Петер
Цайтлингер
- КБКомпозитор
Клаус
Бадельт