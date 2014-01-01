Королева пустыни
Wink
Фильмы
Королева пустыни

Королева пустыни (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.82014, Queen of the Desert
Драмы, Мелодрамы122 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Молодая британская аристократка Гертруда Белл тяготится праздностью светской жизни. В надежде на перемены она отправляется к дяде в Тегеран и встречает там свою любовь. Но роман заканчивается трагически, и Гертруда вкладывает всю энергию в изучение Ближнего Востока и писательство.

Королева пустыни смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Исторические, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Королева пустыни»

Всё