Королева пустыни (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Молодая британская аристократка Гертруда Белл тяготится праздностью светской жизни. В надежде на перемены она отправляется к дяде в Тегеран и встречает там свою любовь. Но роман заканчивается трагически, и Гертруда вкладывает всю энергию в изучение Ближнего Востока и писательство.



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