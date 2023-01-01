Король Лев (фильм, 1994) смотреть онлайн
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О фильме
«Король Лев» — мультфильм студии Disney, ставший классикой мирового кинематографа.
У правителей африканской саванны Муфасы и Сараби родился наследник. Нет никаких сомнений, что Симба в будущем будет новым Королем Львом, но коварство его родного дядюшки не знает границ. Желая заполучить власть, Шрам старается избавиться от племянника, а в результате подстроенных им козней гибнет Муфаса. Злодей убеждает Симбу, что тот виноват в гибели короля и потому должен отправиться в изгнание.
Критики и публика с восторгом встретили «Короля Льва». Картина завоевала два «Оскара» и два «Золотых глобуса», кроме того, стала самым кассовым анимационным фильмом в истории на момент своего выхода. Смотреть «Король Лев» будет интересно и детям, и взрослым, ведь темы ответственности, утраты и справедливости актуальны для всех возрастов.
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СтранаСША
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD, SD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
- РАРежиссёр
Роджер
Аллерс
- Режиссёр
Роб
Минкофф
- Актёр
Мэттью
Бродерик
- Актёр
Джереми
Айронс
- Актёр
Нэйтан
Лейн
- ЭСАктёр
Эрни
Сабелла
- Актёр
Джеймс
Эрл Джонс
- МКАктриса
Мойра
Келли
- Актёр
Роуэн
Эткинсон
- Актриса
Вупи
Голдберг
- Актёр
Чич
Марин
- НКАктриса
Никета
Калам
- ИМСценарист
Ирен
Меччи
- ЛВСценарист
Линда
Вулвертон
- БМСценарист
Барни
Мэттинсон
- ДХПродюсер
Дон
Хан
- ЭДПродюсер
Элис
Дьюи
- ДКПродюсер
Джеффри
Катценберг
- ЕИАктёр дубляжа
Евгений
Иванов
- ЮЛАктёр дубляжа
Юрий
Лазарев
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Савченко
- РКАктёр дубляжа
Раф
Кашапов
- ЭГХудожник
Энди
Гэскилл
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер