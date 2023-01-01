Король Лев (фильм, 1994) смотреть онлайн

«Король Лев» — мультфильм студии Disney, ставший классикой мирового кинематографа.



У правителей африканской саванны Муфасы и Сараби родился наследник. Нет никаких сомнений, что Симба в будущем будет новым Королем Львом, но коварство его родного дядюшки не знает границ. Желая заполучить власть, Шрам старается избавиться от племянника, а в результате подстроенных им козней гибнет Муфаса. Злодей убеждает Симбу, что тот виноват в гибели короля и потому должен отправиться в изгнание.



Критики и публика с восторгом встретили «Короля Льва». Картина завоевала два «Оскара» и два «Золотых глобуса», кроме того, стала самым кассовым анимационным фильмом в истории на момент своего выхода. Смотреть «Король Лев» будет интересно и детям, и взрослым, ведь темы ответственности, утраты и справедливости актуальны для всех возрастов.



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