Коралина в Стране Кошмаров (фильм, 2008) смотреть онлайн

Любопытство порой приводит к пугающим открытиям. «Коралина в Стране Кошмаров» — полнометражный мультфильм по детской повести Нила Геймана, номинант на «Оскар» 2010 года. Мрачная сказка завораживает готической атмосферой и смелостью юной героини.



Любопытная Коралина переезжает с родителями в старый дом, где немедленно начинает умирать от скуки. Однажды она находит потайную дверь в параллельный мир, где все кажется идеальным: забота, вкусная еда и родители с пуговицами вместо глаз. Но эта реальность оказывается ловушкой, созданной злой Другой Мамой, которая хочет украсть душу Коралины. С помощью говорящего кота и собственного мужества Коралина сражается за спасение себя и других детей. Ее путь — это борьба за семью и победа над обманчивым совершенством.



«Коралина в Стране Кошмаров» — мультфильм о смелости и неожиданных открытиях, который погрузит вас в жутковатый, но захватывающий мир, где детская отвага побеждает тьму.

