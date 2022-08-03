Коралина в Стране Кошмаров
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Детям
Коралина в Стране Кошмаров

Коралина в Стране Кошмаров (фильм, 2008) смотреть онлайн

9.52008, Coraline
Мультфильм, Семейный96 мин12+

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О фильме

Любопытство порой приводит к пугающим открытиям. «Коралина в Стране Кошмаров» — полнометражный мультфильм по детской повести Нила Геймана, номинант на «Оскар» 2010 года. Мрачная сказка завораживает готической атмосферой и смелостью юной героини.

Любопытная Коралина переезжает с родителями в старый дом, где немедленно начинает умирать от скуки. Однажды она находит потайную дверь в параллельный мир, где все кажется идеальным: забота, вкусная еда и родители с пуговицами вместо глаз. Но эта реальность оказывается ловушкой, созданной злой Другой Мамой, которая хочет украсть душу Коралины. С помощью говорящего кота и собственного мужества Коралина сражается за спасение себя и других детей. Ее путь — это борьба за семью и победа над обманчивым совершенством.

«Коралина в Стране Кошмаров» — мультфильм о смелости и неожиданных открытиях, который погрузит вас в жутковатый, но захватывающий мир, где детская отвага побеждает тьму.

Страна
США
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Коралина в Стране Кошмаров»