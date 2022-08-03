Коралина в Стране Кошмаров (фильм, 2008) смотреть онлайн
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О фильме
Любопытство порой приводит к пугающим открытиям. «Коралина в Стране Кошмаров» — полнометражный мультфильм по детской повести Нила Геймана, номинант на «Оскар» 2010 года. Мрачная сказка завораживает готической атмосферой и смелостью юной героини.
Любопытная Коралина переезжает с родителями в старый дом, где немедленно начинает умирать от скуки. Однажды она находит потайную дверь в параллельный мир, где все кажется идеальным: забота, вкусная еда и родители с пуговицами вместо глаз. Но эта реальность оказывается ловушкой, созданной злой Другой Мамой, которая хочет украсть душу Коралины. С помощью говорящего кота и собственного мужества Коралина сражается за спасение себя и других детей. Ее путь — это борьба за семью и победа над обманчивым совершенством.
«Коралина в Стране Кошмаров» — мультфильм о смелости и неожиданных открытиях, который погрузит вас в жутковатый, но захватывающий мир, где детская отвага побеждает тьму.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
- ГСРежиссёр
Генри
Селик
- Актриса
Дакота
Фаннинг
- Актёр
Кит
Дэвид
- ТХАктриса
Тери
Хэтчер
- ДСАктриса
Дженнифер
Сондерс
- ДФАктриса
Дон
Френч
- ДХАктёр
Джон
Ходжмэн
- Актёр
Роберт
Бэйли мл.
- Актёр
Иэн
Макшейн
- АНАктриса
Аанха
Нил
- ДСАктёр
Джордж
Селик
- ГССценарист
Генри
Селик
- НГСценарист
Нил
Гейман
- КДПродюсер
Клер
Дженнингс
- БМПродюсер
Билл
Микэник
- ГСПродюсер
Генри
Селик
- АШАктриса дубляжа
Анна
Штукатурова
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ЕБАктриса дубляжа
Елена
Бушуева
- ЛГАктриса дубляжа
Людмила
Гнилова
- ФБХудожник
Фил
Бразертон
- ЛБХудожник
Ли
Бо Генри
- ТПХудожник
Том
Пруст
- КММонтажёр
Кристофер
Мюрри
- РСМонтажёр
Рональд
Сандерс
- ПКОператор
Пит
Козачик
- БККомпозитор
Бруно
Куле