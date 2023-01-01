Биография

Елена Бушуева – российская и советская актриса кино и театра. Родилась в Москве 26 января 1960 года. С детских лет будущая актриса мечтала о театральной сцене. Получив среднее образование, подала документы в Щепкинское училище, куда была успешно зачислена. Выпустившись из вуза в 1984 году, получила работу в труппе Томского театра драмы, на сцене которого и были сыграны первые профессиональные роли Елены Бушуевой. Появилась в таких спектаклях, как «Будьте здоровы», «Зинуля», «Соленая падь», и множестве других. Позднее стала актрисой МХАТ имени Горького. Свою частную жизнь Бушуева предпочитает не комментировать. Впервые появилась на экране еще в юности, исполнив эпизодическую роль в советской картине «Голубка», вышедшей в 1978 году. За следующие годы сыграла в еще нескольких фильмах, однако заметных работ среди них не было. Активно сниматься начала уже после распада СССР, известность принесли Елене Бушуевой фильмы «Американский дедушка», «Бабник», «Пленники удачи». Современный зритель знает актрису по таким проектам как «Жулики», «Я лечу», «Воронины». Кроме того, несколько раз снималась в рекламе, имеет опыт озвучивания и дубляжа для российского проката иностранных фильмов.