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Конец прекрасной эпохи HD
Актёры и съёмочная группа фильма «Конец прекрасной эпохи HD»

Актёры и съёмочная группа фильма «Конец прекрасной эпохи HD»

Режиссёры

Станислав Говорухин

Станислав Говорухин

Режиссёр

Актёры

Иван Колесников

Иван Колесников

АктёрАндрей Лентулов
Сергей Гармаш

Сергей Гармаш

АктёрЛапин
Фёдор Добронравов

Фёдор Добронравов

АктёрМихаил Жбанков
Дмитрий Астрахан

Дмитрий Астрахан

АктёрМиша Шаблинский
Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова

АктрисаМарина
Юлиан Макаров

Юлиан Макаров

Актёрсотрудник ленинградского журнала
Лембит Ульфсак

Лембит Ульфсак

АктёрТеппе
Александра Нижегородова

Александра Нижегородова

Актрисабуфетчица
Юлия Тройникова

Юлия Тройникова

Актрисадоярка
Тыну Карк

Тыну Карк

АктёрУльфсак

Сценаристы

Станислав Говорухин

Станислав Говорухин

Сценарист
Сергей Довлатов

Сергей Довлатов

Сценарист

Продюсеры

Екатерина Маскина

Екатерина Маскина

Продюсер
Александр Просянов

Александр Просянов

Продюсер

Художники

Наталья Монева

Наталья Монева

Художница

Операторы

Геннадий Карюк

Геннадий Карюк

Оператор

Композиторы

Артем Васильев

Артем Васильев

Композитор