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Конец прекрасной эпохи HD

Конец прекрасной эпохи HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Конец прекрасной эпохи HD
Драмы94 мин18+

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Сюжет

Молодому журналисту и писателю Андрею Лентулову, известному прямотой своих взглядов, свободой мысли и дерзостью суждений, предлагают переехать из Питера в Таллин, чтобы работать в местной газете. Там Андрей с головой уходит в яростное сопротивление системе.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Конец прекрасной эпохи HD»

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