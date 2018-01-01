Wink
Фильмы
Командир счастливой «Щуки»
Актёры и съёмочная группа фильма «Командир счастливой «Щуки»»

Актёры и съёмочная группа фильма «Командир счастливой «Щуки»»

Режиссёры

Борис Волчек

Борис Волчек

Режиссёр

Актёры

Пётр Вельяминов

Пётр Вельяминов

Актёр
Донатас Банионис

Донатас Банионис

АктёрВиктор Шеркнис
Елена Добронравова

Елена Добронравова

Актриса
Михаил Волков

Михаил Волков

Актёр
Владимир Кашпур

Владимир Кашпур

Актёрбоцман Носов
Светлана Суховей

Светлана Суховей

АктрисаОксана
Станислав Бородокин

Станислав Бородокин

Актёр
Павел Махотин

Павел Махотин

Актёр
Шота Мшвениеридзе

Шота Мшвениеридзе

Актёр
Александр Борисов

Александр Борисов

Актёр
Константин Райкин

Константин Райкин

Актёр
Никита Астахов

Никита Астахов

Актёр
Владимир Иванов

Владимир Иванов

Актёр
Георгий Дворников

Георгий Дворников

Актёр
Евгений Евстигнеев

Евгений Евстигнеев

Актёр
Евгений Зосимов

Евгений Зосимов

Актёр
Борис Белов

Борис Белов

Актёр
Н. Трифонов

Н. Трифонов

Актёр
Валентина Березуцкая

Валентина Березуцкая

Актриса
Всеволод Якут

Всеволод Якут

Актёр
Виктор Плют

Виктор Плют

Актёр
Любовь Соколова

Любовь Соколова

Актриса
Николай Рудик

Николай Рудик

Актёр
Людмила Цветкова

Людмила Цветкова

Актриса

Сценаристы

Владимир Валуцкий

Владимир Валуцкий

Сценарист
Борис Волчек

Борис Волчек

Сценарист

Продюсеры

Николай Гаро

Николай Гаро

Продюсер

Монтажёры

Лидия Милиоти

Лидия Милиоти

Монтажёр

Операторы

Борис Волчек

Борис Волчек

Оператор

Композиторы

Александр Зацепин

Александр Зацепин

Композитор