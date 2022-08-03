Книга жизни (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.52014, The Book of Life
Мультфильм, Мелодрама91 мин6+
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О фильме
Маноло, Хоакин и Мария с детства были друзьями. Теперь они выросли, и двум друзьям предстоит проявить себя, чтобы завоевать сердце Марии. Вот только Маноло хочет быть не воином, а музыкантом.
СтранаСША, Мексика
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ХРРежиссёр
Хорхе
Р. Гутьеррес
- Актёр
Диего
Луна
- Актриса
Зои
Салдана
- Актёр
Ченнинг
Татум
- РПАктёр
Рон
Перлман
- Актриса
Кристина
Эпплгейт
- Актёр
Айс
Кьюб
- Актриса
Кейт
дель Кастильо
- ГЭАктёр
Гектор
Элизондо
- Актёр
Дэнни
Трехо
- КААктёр
Карлос
Аласраки
- ХРСценарист
Хорхе
Р. Гутьеррес
- ДЛСценарист
Дуглас
Лангдэйл
- АБПродюсер
Аарон
Бергер
- ББПродюсер
Брэд
Букер
- Продюсер
Гильермо
дель Торо
- Актёр дубляжа
Виктор
Добронравов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- НКАктриса дубляжа
Наталья
Корецкая
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ГСКомпозитор
Густаво
Сантаолалья