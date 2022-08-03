Книга жизни
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Книга жизни

Книга жизни (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.52014, The Book of Life
Мультфильм, Мелодрама91 мин6+

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О фильме

Маноло, Хоакин и Мария с детства были друзьями. Теперь они выросли, и двум друзьям предстоит проявить себя, чтобы завоевать сердце Марии. Вот только Маноло хочет быть не воином, а музыкантом.

Страна
США, Мексика
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Книга жизни»