Wink
Фильмы
Книга Илая
Актёры и съёмочная группа фильма «Книга Илая»

Режиссёры

Альберт Хьюз

Albert Hughes
Режиссёр
Аллен Хьюз

Allen Hughes
Режиссёр

Актёры

Дензел Вашингтон

Denzel Washington
АктёрEli
Гари Олдман

Gary Oldman
АктёрCarnegie
Мила Кунис

Mila Kunis
АктрисаSolara
Рэй Стивенсон

Ray Stevenson
АктёрRedridge
Дженнифер Билз

Jennifer Beals
АктрисаClaudia
Малкольм Макдауэлл

Malcolm McDowell
Актёр
Фрэнсис де ла Тур

Frances de la Tour
АктрисаMartha (в титрах: Frances De La Tour)
Майкл Гэмбон

Michael Gambon
АктёрGeorge
Том Уэйтс

Tom Waits
АктёрEngineer
Ивэн Джонс

Evan Jones
АктёрMartz

Сценаристы

Гэри Уитта

Gary Whitta
Сценарист

Продюсеры

Бродерик Джонсон

Broderick Johnson
Продюсер
Эндрю А. Косов

Andrew A. Kosove
Продюсер
Джоэл Силвер

Joel Silver
Продюсер
Дэвид Валдес

David Valdes
Продюсер

Актёры дубляжа

Денис Беспалый

Актёр дубляжа
Леонид Белозорович

Актёр дубляжа
Елена Лагута

Актриса дубляжа
Михаил Георгиу

Актёр дубляжа
Любовь Германова

Актриса дубляжа

Художники

Кристофер Бериэн-Мор

Christopher Burian-Mohr
Художник

Монтажёры

Синди Молло

Cindy Mollo
Монтажёр

Операторы

Дон Бёрджесс

Don Burgess
Оператор

Композиторы

Аттикус Росс

Atticus Ross
Композитор
Клаудия Сарн

Claudia Sarne
Композитор