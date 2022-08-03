Книга Илая (фильм, 2009) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фантастический фильм «Книга Илая» ждет вас на Wink! Дензел Вашингтон ведет битву за последнюю существующую на Земле Библию в захватывающем боевике от талантливых братьев Хьюз.
В мире, истощенном последствиями ядерной катастрофы, одинокий путешественник по имени Илай становится хранителем последней надежды человечества — священной книги, обладающей силой возродить утраченную цивилизацию. С каждым пройденным километром, зрители вместе с героем погружаются в мир, где моральные ценности и вера подвергаются серьезным испытаниям. Илай должен не только защитить книгу от тех, кто стремится использовать ее в корыстных целях, но и найти безопасное место для ее хранения. Ответственность, лежащая на плечах мужчины, несопоставима ни с чем другим, ведь от него зависит будущее всего живого.
Оставайтесь на нашем видеосервисе, чтобы увидеть, как даже в самые трудные времена можно сохранять веру и надежду. Не пропустите напряженный фильм «Книга Илая» (2010) — смотреть онлайн в хорошем качестве и без рекламы драму можно прямо сейчас на Wink!
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Драма, Триллер
КачествоSD
Время112 мин / 01:52
Рейтинг
- Режиссёр
Альберт
Хьюз
- Режиссёр
Аллен
Хьюз
- Актёр
Дензел
Вашингтон
- Актёр
Гари
Олдман
- Актриса
Мила
Кунис
- Актёр
Рэй
Стивенсон
- Актриса
Дженнифер
Билз
- Актёр
Малкольм
Макдауэлл
- ФдАктриса
Фрэнсис
де ла Тур
- Актёр
Майкл
Гэмбон
- Актёр
Том
Уэйтс
- ИДАктёр
Ивэн
Джонс
- ГУСценарист
Гэри
Уитта
- Продюсер
Бродерик
Джонсон
- Продюсер
Эндрю
А. Косов
- Продюсер
Джоэл
Силвер
- ДВПродюсер
Дэвид
Валдес
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- ЕЛАктриса дубляжа
Елена
Лагута
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- КБХудожник
Кристофер
Бериэн-Мор
- СММонтажёр
Синди
Молло
- ДБОператор
Дон
Бёрджесс
- АРКомпозитор
Аттикус
Росс
- КСКомпозитор
Клаудия
Сарн