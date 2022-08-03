Книга Илая (фильм, 2009) смотреть онлайн

Фантастический фильм «Книга Илая» ждет вас на Wink! Дензел Вашингтон ведет битву за последнюю существующую на Земле Библию в захватывающем боевике от талантливых братьев Хьюз.



В мире, истощенном последствиями ядерной катастрофы, одинокий путешественник по имени Илай становится хранителем последней надежды человечества — священной книги, обладающей силой возродить утраченную цивилизацию. С каждым пройденным километром, зрители вместе с героем погружаются в мир, где моральные ценности и вера подвергаются серьезным испытаниям. Илай должен не только защитить книгу от тех, кто стремится использовать ее в корыстных целях, но и найти безопасное место для ее хранения. Ответственность, лежащая на плечах мужчины, несопоставима ни с чем другим, ведь от него зависит будущее всего живого.



фильм «Книга Илая» (2010)


