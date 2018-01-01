Wink
Ключ
Актёры и съёмочная группа фильма «Ключ»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ключ»

Режиссёры

Лев Атаманов

Режиссёр

Актёры

Геннадий Дудник

Актёр
Владимир Грибков

Актёр
Владимир Лепко

Актёр
Сергей Мартинсон

Актёр
Вера Орлова

Актриса
Анатолий Папанов

Актёр
Лариса Пашкова

Актриса
Татьяна Пельтцер

Актриса
Елена Понсова

Актриса
Валентина Туманова

Актриса
Георгий Вицин

Актёр
Рина Зелёная

Актриса

Сценаристы

Михаил Вольпин

Сценарист

Художники

Леонид Шварцман

Художник
Александр Винокуров

Художник
Кирилл Малянтович

Художник

Монтажёры

Лидия Кякшт

Монтажёр

Операторы

Михаил Друян

Оператор

Композиторы

Лев Солин

Композитор