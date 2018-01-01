Wink
Клик: С пультом по жизни
Актёры и съёмочная группа фильма «Клик: С пультом по жизни»

Режиссёры

Фрэнк Корачи

Frank Coraci
Режиссёр

Актёры

Адам Сэндлер

Adam Sandler
АктёрMichael Newman
Кейт Бекинсейл

Kate Beckinsale
АктрисаDonna Newman
Кристофер Уокен

Christopher Walken
АктёрMorty
Дэвид Хассельхофф

David Hasselhoff
АктёрAmmer
Генри Уинклер

Henry Winkler
АктёрTed Newman
Джули Кавнер

Julie Kavner
АктрисаTrudy Newman
Дженнифер Кулидж

Jennifer Coolidge
АктрисаJanine
Шон Эстин

Sean Astin
АктёрBill
Рэйчел Дрэч

Rachel Dratch
АктрисаAlice / Alan
Камерон Монахэн

Cameron Monaghan
АктёрKevin O'Doyle

Сценаристы

Стив Корен

Steve Koren
Сценарист
Марк О’Кифи

Mark O'Keefe
Сценарист

Продюсеры

Бэрри Бернарди

Barry Bernardi
Продюсер
Джек Джиррапуто

Jack Giarraputo
Продюсер
Кевин Грэйди

Kevin Grady
Продюсер
Тим Херлихи

Tim Herlihy
Продюсер

Актёры дубляжа

Анатолий Петров

Актёр дубляжа
Светлана Кузнецова

Актриса дубляжа
Валерий Кухарешин

Актёр дубляжа
Сергей Козик

Актёр дубляжа
Виктор Костецкий

Актёр дубляжа

Художники

Алан Ау

Alan Au
Художник
Джеффри Мосса

Jeffrey Mossa
Художник
Эллен Люттер

Ellen Lutter
Художница
Гари Феттис

Gary Fettis
Художник

Монтажёры

Джефф Гурсон

Jeff Gourson
Монтажёр

Операторы

Дин Семлер

Dean Semler
Оператор

Композиторы

Руперт Грегсон-Уильямс

Rupert Gregson-Williams
Композитор