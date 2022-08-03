Клик: С пультом по жизни (фильм, 2006) смотреть онлайн

Архитектору-трудоголику попадает в руки пульт дистанционного управления, с помощью которого можно прокручивать жизненные ситуации вперед или назад. Но техника есть техника — у нее всегда сюрприз в запасе. Накопив собственную память, пульт сам начинает управлять скоростью перемотки и выбором момента жизни. Только теперь герой понимает, как неверно он использовал время…

