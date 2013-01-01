Китайская головоломка
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Китайская головоломка

Китайская головоломка (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.72013, Casse-tête chinois
Драмы, Комедии112 мин18+

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Сюжет

Ксавье, покуролесивший в молодости в поисках идеальной женщины, в тридцать с копейками, казалось, успокоился: теперь он женат на англичанке Венди, с которой учился когда-то в барселонском университете, у них двое детей. Но вдруг Венди решила, взяв детей, уехать в Нью-Йорк...

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Информация

Страна
США, Франция
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Китайская головоломка»

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