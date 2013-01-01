Китайская головоломка (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.72013, Casse-tête chinois
Драмы, Комедии112 мин18+
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Сюжет
Ксавье, покуролесивший в молодости в поисках идеальной женщины, в тридцать с копейками, казалось, успокоился: теперь он женат на англичанке Венди, с которой учился когда-то в барселонском университете, у них двое детей. Но вдруг Венди решила, взяв детей, уехать в Нью-Йорк...
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
- СКРежиссёр
Седрик
Клапиш
- Актёр
Ромен
Дюрис
- Актриса
Одри
Тоту
- СдАктриса
Сесиль
де Франс
- КРАктриса
Келли
Райлли
- Актриса
Сандрин
Холт
- ФБАктриса
Флоре
Бонавентура
- ЙХАктёр
Йохен
Хаэгеле
- БЖАктёр
Бенуа
Жако
- ПМАктёр
Пабло
Мюнье-Жакоб
- ММАктриса
Марго
Мансар
- СКСценарист
Седрик
Клапиш
- СКПродюсер
Седрик
Клапиш
- Продюсер
Бруно
Леви
- РБПродюсер
Рафаэль
Бенолье
- ККПродюсер
Кэрол
Кадди
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ОГ�Актриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- АБМонтажёр
Анна-Софи
Бьён
- НБОператор
Наташа
Брайер
- КМКомпозитор
Кристоф
Минк