Китайская головоломка (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Ксавье, покуролесивший в молодости в поисках идеальной женщины, в тридцать с копейками, казалось, успокоился: теперь он женат на англичанке Венди, с которой учился когда-то в барселонском университете, у них двое детей. Но вдруг Венди решила, взяв детей, уехать в Нью-Йорк...



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