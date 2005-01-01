Кинг Конг (фильм, 2005) смотреть онлайн
8.72005, King Kong
Боевики, Драмы179 мин12+
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Сюжет
Группа исследователей отправляется на таинственный остров, чтобы подтвердить или опровергнуть легенду о гигантской горилле по имени Конг. Они обнаруживают это уникальное животное в джунглях, где обитает не только Конг, но и его главные враги – динозавры. Участники экспедиции решают перевезти гориллу в Америку…
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Информация
СтранаСША, Новая Зеландия
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Приключения, Драмы, Мелодрамы, Фэнтези
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Питер
Джексон
- Актриса
Наоми
Уоттс
- Актёр
Эдриан
Броуди
- Актёр
Джек
Блэк
- Актёр
Томас
Кречман
- Актёр
Энди
Серкис
- Актёр
Колин
Хэнкс
- Актёр
Джейми
Белл
- Актёр
Кайл
Чендлер
- ЭПАктёр
Эван
Парк
- ЛЧАктёр
Лобо
Чан
- ФУСценарист
Фрэн
Уолш
- Сценарист
Филиппа
Бойенс
- Сценарист
Питер
Джексон
- МКСценарист
Мериан
К. Купер
- ККПродюсер
Кэролинн
Каннингэм
- Продюсер
Питер
Джексон
- ФУПродюсер
Фрэн
Уолш
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- ДБХудожник
Джо
Бликли
- ТРХудожник
Терри
Райан
- СБХудожник
Саймон
Брайт
- ДХХудожник
Дэн
Хенна
- ДСМонтажёр
Джэми
Селкирк
- ЭЛОператор
Эндрю
Лесни
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард