Кинг Конг (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Группа исследователей отправляется на таинственный остров, чтобы подтвердить или опровергнуть легенду о гигантской горилле по имени Конг. Они обнаруживают это уникальное животное в джунглях, где обитает не только Конг, но и его главные враги – динозавры. Участники экспедиции решают перевезти гориллу в Америку…



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