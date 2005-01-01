Кинг Конг
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Кинг Конг (фильм, 2005) смотреть онлайн

8.72005, King Kong
Боевики, Драмы179 мин12+

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Сюжет

Группа исследователей отправляется на таинственный остров, чтобы подтвердить или опровергнуть легенду о гигантской горилле по имени Конг. Они обнаруживают это уникальное животное в джунглях, где обитает не только Конг, но и его главные враги – динозавры. Участники экспедиции решают перевезти гориллу в Америку…

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кинг Конг»

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