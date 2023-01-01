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Фильмы
Хроника пикирующего бомбардировщика
Актёры и съёмочная группа фильма «Хроника пикирующего бомбардировщика»

Актёры и съёмочная группа фильма «Хроника пикирующего бомбардировщика»

Режиссёры

Наум Бирман

Наум Бирман

Режиссёр

Актёры

Юрий Толубеев

Юрий Толубеев

Актёрмеханик Кузьмичёв
Геннадий Сайфулин

Геннадий Сайфулин

АктёрСергей Архипцев
Олег Даль

Олег Даль

АктёрЕвгений Соболевский
Лев Вайнштейн

Лев Вайнштейн

АктёрВениамин Гуревич
Александр Граве

Александр Граве

Актёркомандир полка
Петр Щербаков

Петр Щербаков

Актёрзамполит полка
Георгий Корольчук

Георгий Корольчук

АктёрМитька Червоненко
Леонид Реутов

Леонид Реутов

АктёрПастухов
Николай Трофимов

Николай Трофимов

Актёрмайор
Герман Колушкин

Герман Колушкин

АктёрГрибов

Сценаристы

Наум Бирман

Наум Бирман

Сценарист
Владимир Кунин

Владимир Кунин

Сценарист

Продюсеры

Игорь Лебедь

Игорь Лебедь

Продюсер

Актёры дубляжа

Леонид Быков

Леонид Быков

Актёр дубляжа

Монтажёры

Мария Пен

Мария Пен

Монтажёр

Операторы

Александр Чиров

Александр Чиров

Оператор

Композиторы

Александр Колкер

Александр Колкер

Композитор