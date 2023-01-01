WinkФильмыХроника пикирующего бомбардировщикаАктёры и съёмочная группа филь�ма «Хроника пикирующего бомбардировщика»
Актёры и съёмочная группа фильма «Хроника пикирующего бомбардировщика»
Режиссёры
Актёры
Актёрмеханик Кузьмичёв
Юрий Толубеев
АктёрСергей Архипцев
Геннадий Сайфулин
АктёрЕвгений Соболевский
Олег Даль
АктёрВениамин Гуревич
Лев Вайнштейн
Актёркомандир полка
Александр Граве
Актёрзамполит полка
Петр Щербаков
АктёрМитька Червоненко
Георгий Корольчук
АктёрПастухов
Леонид Реутов
Актёрмайор
Николай Трофимов
АктёрГрибов