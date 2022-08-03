Хоть раз в жизни HD (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Begin again
Драма, Музыка100 мин18+
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О фильме
Они живут в Нью-Йорке. Дэн- легенда шоу-бизнеса и бывший глава музыкального лейбла. Грета- музыкант и бывшая девушка рок-звезды. Они решают вместе записать альбом. У них нет ни денег, ни профессиональных музыкантов, но все это не важно, потому что Грета и Дэн готовы к самым неожиданным поворотам и в музыке, и в любви.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ДКРежиссёр
Джон
Карни
- Актриса
Кира
Найтли
- Актёр
Марк
Руффало
- АЛАктёр
Адам
Левин
- Актёр
Джеймс
Корден
- Актриса
Хейли
Стайнфелд
- ЯБАктёр
Ясин
Бей
- Актриса
Кэтрин
Кинер
- ЭСАктёр
Эндрю
Селлон
- КПАктриса
Карен
Питтман
- ПРАктёр
Пол
Ромеро
- ДКСценарист
Джон
Карни
- Продюсер
Джадд
Апатоу
- Продюсер
Тобин
Армруст
- Продюсер
Энтони
Брегман
- ГИПродюсер
Гай
Ист
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- АБХудожник
Арджун
Басин
- КМХудожник
Крис
Моран
- ЭММонтажёр
Эндрю
Маркус
- ГАКомпозитор
Грегг
Александр