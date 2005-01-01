Хороший год (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Рассел Кроу и Марион Котийяр познают любовь на фоне Прованса. Романтическая мелодрама знаменитого Ридли Скотта.



Циничный и занудный лондонский брокер Макс Скиннер отправляется во Францию, чтобы вступить в наследство покойного дяди Генри. Перед смертью старик оставляет п�лемяннику не только свой дом, но и виноградник. Пытаясь продать ненужную ему собственность, Макс сталкивается с неожиданным препятствием в лице американки Кристи Робертс, которая утверждает, что является незаконнорожденной дочерью Генри. Пытаясь выяснить правду, мужчина оказывается втянутым в невероятные события, способные изменить его жизненные ценности, и влюбляется во владелицу местного кафе по имени Фанни. Фильм снят по популярному одноименному роману Питера Мейла.



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