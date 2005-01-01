Хороший год (фильм, 2005) смотреть онлайн
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Сюжет
Рассел Кроу и Марион Котийяр познают любовь на фоне Прованса. Романтическая мелодрама знаменитого Ридли Скотта.
Циничный и занудный лондонский брокер Макс Скиннер отправляется во Францию, чтобы вступить в наследство покойного дяди Генри. Перед смертью старик оставляет п�лемяннику не только свой дом, но и виноградник. Пытаясь продать ненужную ему собственность, Макс сталкивается с неожиданным препятствием в лице американки Кристи Робертс, которая утверждает, что является незаконнорожденной дочерью Генри. Пытаясь выяснить правду, мужчина оказывается втянутым в невероятные события, способные изменить его жизненные ценности, и влюбляется во владелицу местного кафе по имени Фанни. Фильм снят по популярному одноименному роману Питера Мейла.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
- Режиссёр
Ридли
Скотт
- Актёр
Рассе�л
Кроу
- Актриса
Марион
Котийяр
- Актриса
Эбби
Корниш
- Актёр
Фредди
Хаймор
- АФАктёр
Альберт
Финни
- Актёр
Том
Холландер
- Актёр
Рейф
Сполл
- АПАктриса
Арчи
Панджаби
- РКАктёр
Ричард
Койл
- БРАктёр
Бен
Райтон
- МКСценарист
Марк
Клейн
- ПМСценарист
Питер
Мэйл
- Продюсер
Ридли
Скотт
- ЛЭПродюсер
Лиза
Эллзи
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- РКАктёр дубляжа
Руслан
Кулешов
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Ярославцев
- КЛХудожница
Катрин
Летерье
- БПХудожница
Барбара
Перес-Солеро
- ДДМонтажёр
Доди
Дорн
- ФЛОператор
Филипп
Ле Сур�д
- МСКомпозитор
Марк
Стрейтенфелд