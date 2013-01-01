Холодное сердце (фильм, 2013) смотреть онлайн
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О фильме
«Холодное сердце» — мультфильм, получивший две премии «Оскар», рассказывает нам сказочную историю сестринской любви. Прекрасные музыкальные композиции, увлекательный сюжет, забавные персонажи — спешите смотреть «Холодное сердце» на Wink!
Эльза с детства владеет волшебным даром, но не умеет им управлять. Этот секрет она хранит даже от своей взбалмошной сестренки Анны, и тайна остается тайной, пока не наступает момент коронации. Во время ссоры с сестрой Эльза теряет над собой контроль, и королевство Эренделл покрывает толстый слой льда... Теперь Анне предстоит найти свою сестру, вернуть ей трон и остановить вечную зиму!
Но что, если Эльза не захочет возвращаться домой? Вдруг она так и не научится управлять своими способностями? На помощь Анне придет простой северный ледоруб, олень и милейший снеговик — посмотрим, удастся ли ей договориться с сестрой. Приглашаем вас смотреть «Холодное сердце» в хорошем качестве на онлайн-платформе Wink!
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СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
- КБРежиссёр
Крис
Бак
- ДЛРежиссёр
Дженнифер
Ли
- Актриса
Кристен
Белл
- ИМАктриса
Идина
Мензел
- ДГАктёр
Джонатан
Грофф
- Актёр
Джош
Гэд
- СФАктёр
Сантино
Фонтана
- Актёр
Алан
Тьюдик
- Актёр
Киран
Хайндс
- КУАктёр
Крис
Уильямс
- СДАктёр
Стивен
Дж. Андерсон
- МУАктриса
Майа
Уилсон
- ДЛСценарист
Дженнифер
Ли
- ХКСценарист
Ханс
Кристиан Андерсен
- КБСценарист
Крис
Бак
- ПДПродюсер
Питер
Дель Вечо
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- Актриса дубляжа
Наталия
Быстрова
- АБАктриса дубляжа
Анна
Бутурлина
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бирин
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пенкин
- Актёр дубляжа
Дима
Билан
- МДХудожник
Майкл
Джиаймо
- ДДМонтажёр
Джефф
Дрэхейм
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек