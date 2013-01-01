Холодное сердце (фильм, 2013) смотреть онлайн

«Холодное сердце» — мультфильм, получивший две премии «Оскар», рассказывает нам сказочную историю сестринской любви. Прекрасные музыкальные композиции, увлекательный сюжет, забавные персонажи — спешите смотреть «Холодное сердце» на Wink!



Эльза с детства владеет волшебным даром, но не умеет им управлять. Этот секрет она хранит даже от своей взбалмошной сестренки Анны, и тайна остается тайной, пока не наступает момент коронации. Во время ссоры с сестрой Эльза теряет над собой контроль, и королевство Эренделл покрывает толстый слой льда... Теперь Анне предстоит найти свою сестру, вернуть ей трон и остановить вечную зиму!



Но что, если Эльза не захочет возвращаться домой? Вдруг она так и не научится управлять своими способностями? На помощь Анне придет простой северный ледоруб, олень и милейший снеговик — посмотрим, удастся ли ей договориться с сестрой. Приглашаем вас смотреть «Холодное сердце» в хорошем качестве на онлайн-платформе Wink!



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