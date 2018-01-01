Wink
Холодное сердце 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Холодное сердце 2»

Режиссёры

Крис Бак

Chris Buck
Режиссёр
Дженнифер Ли

Jennifer Lee
Режиссёр

Актёры

Идина Мензел

Идина Мензел

Idina Menzel
АктрисаElsa
Кристен Белл

Кристен Белл

Kristen Bell
АктрисаAnna
Джонатан Грофф

Джонатан Грофф

Jonathan Groff
АктёрKristoff
Джош Гэд

Джош Гэд

Josh Gad
АктёрOlaf
Стерлинг К. Браун

Стерлинг К. Браун

Sterling K. Brown
АктёрMattias
Эван Рэйчел Вуд

Эван Рэйчел Вуд

Evan Rachel Wood
АктрисаIduna
Альфред Молина

Альфред Молина

Alfred Molina
АктёрAgnarr
Марта Плимптон

Марта Плимптон

Martha Plimpton
АктрисаYelena
Джейсон Риттер

Джейсон Риттер

Jason Ritter
АктёрRyder
Рэйчел Мэттьюз

Рэйчел Мэттьюз

Rachel Matthews
АктрисаHoneymaren

Сценаристы

Эллисон Шредер

Эллисон Шредер

Allison Schroeder
Сценарист
Дженнифер Ли

Jennifer Lee
Сценарист
Ханс Кристиан Андерсен

Ханс Кристиан Андерсен

Hans Christian Andersen
Сценарист
Крис Бак

Chris Buck
Сценарист

Продюсеры

Питер Дель Вечо

Питер Дель Вечо

Peter Del Vecho
Продюсер
Байрон Ховард

Байрон Ховард

Byron Howard
Продюсер

Актёры дубляжа

Анна Бутурлина

Анна Бутурлина

Актриса дубляжа
Наталия Быстрова

Наталия Быстрова

Актриса дубляжа
Андрей Бирин

Андрей Бирин

Актёр дубляжа
Сергей Пенкин

Сергей Пенкин

Актёр дубляжа
Артур Иванов

Артур Иванов

Актёр дубляжа

Художники

Дэвид Вомерсли

Дэвид Вомерсли

David Womersley
Художник
Тавхид Рике Заман

Тавхид Рике Заман

Tawhid Rike Zaman
Художник

Монтажёры

Джефф Дрэхейм

Джефф Дрэхейм

Jeff Draheim
Монтажёр

Композиторы

Кристоф Бек

Кристоф Бек

Christophe Beck
Композитор