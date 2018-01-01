WinkДетямХолодное сердце 2Актёры и съёмочная группа фильма «Холодное сердце 2»
Актёры и съёмочная группа фильма «Холодное сердце 2»
Актёры
АктрисаElsa
Идина МензелIdina Menzel
АктрисаAnna
Кристен БеллKristen Bell
АктёрKristoff
Джонатан ГроффJonathan Groff
АктёрOlaf
Джош ГэдJosh Gad
АктёрMattias
Стерлинг К. БраунSterling K. Brown
АктрисаIduna
Эван Рэйчел ВудEvan Rachel Wood
АктёрAgnarr
Альфред МолинаAlfred Molina
АктрисаYelena
Марта ПлимптонMartha Plimpton
АктёрRyder
Джейсон РиттерJason Ritter
АктрисаHoneymaren