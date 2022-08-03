Холодное сердце 2 (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
«Холодное сердце 2» — мультфильм 2019 года, рассказывающий о приключениях сестер три зимы спустя после первой части. Не терпится узнать, что было дальше? Приглашаем смотреть «Холодное сердце 2» на Wink!
Эльза слышит таинственный зов и идет за ним в магический лес, который как-то связан с ней и историей ее народа. Вместе с Анной и друзьями она пытается усмирить лесных духов, которые сеют хаос на границах королевства, и встречает тайный народ Нортулдры, который, возможно, знает, что происходит и отчего ожили мистические силы леса...
Чем закончатся приключения двух сестер? Cможет ли Эльза примирить лесных духов? Спешите смотреть «Холодное сердце 2» в хорошем качестве на Wink!
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb
