Холодное сердце 2 (фильм, 2019) смотреть онлайн

«Холодное сердце 2» — мультфильм 2019 года, рассказывающий о приключениях сестер три зимы спустя после первой части.



Эльза слышит таинственный зов и идет за ним в магический лес, который как-то связан с ней и историей ее народа. Вместе с Анной и друзьями она пытается усмирить лесных духов, которые сеют хаос на границах королевства, и встречает тайный народ Нортулдры, который, возможно, знает, что происходит и отчего ожили мистические силы леса...



Чем закончатся приключения двух сестер? Cможет ли Эльза примирить лесных духов?


