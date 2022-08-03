Ходят слухи (фильм, 2005) смотреть онлайн
9.02005, Rumor Has It...
Драма, Мелодрама92 мин12+
О фильме
Сара Хаттингер в замешательстве. Она хороший журналист, но вынуждена вести колонку некрологов в газете. Она наконец-то согласилась выйти замуж за своего дружка Джеффа, но все еще не уверена до конца, что действительно хочет свадьбы.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Роб
Райнер
- Актриса
Дженнифер
Энистон
- Актёр
Кевин
Костнер
- Актриса
Ширли
Маклейн
- Актёр
Марк
Руффало
- Актёр
Ричард
Дженкинс
- Актёр
Кристофер
Макдональд
- ССАктёр
Стив
Сандвосс
- МСАктриса
Мена
Сувари
- Актёр
Майк
Фогель
- РЛАктёр
Роб
Ланца
- ТГСценарист
Тед
Гриффин
- ЛАПродюсер
Лен
Амато
- Продюсер
Брюс
Берман
- ФКПродюсер
Фрэнк
Капра III
- Продюсер
Джордж
Клуни
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Гаспарова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ТПХудожник
Томас
П. Уилкинс
- КБХудожница
Ким
Барретт
- ДХХудожник
Джей
Харт
- ПДОператор
Питер
Диминг
- МШКомпозитор
Марк
Шейман