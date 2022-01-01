Хочу замуж (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
На что готова отчаявшаяся девушка ради того, чтобы выйти замуж? Кристина Асмус и Милош Бикович в запутанной истории о любви на берегу Балтийского моря.
Люба — успешная телеведущая, Сергей — сотрудник научного института. Однажды вечером они случайно встречаются на улицах Калининграда, и Сергей выручает девушку, одолжив свой телефон. Только вот помощь выходит ему боком: жених Любы, серьезный бизнесмен и страшный ревнивец, начинает подозревать их в тайной связи и создает проблемы всем. В итоге Люба лишается работы, Сергей — дома, и им ничего не остается, кроме как объединиться и придумать, как разом отомстить всем. Находчивая девушка решает, что лучший вариант — свадьба.
К чему Сергея и Любу приведет эта безрассудная идея? Узнайте прямо сейчас — фильм «Хочу замуж» смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе.
Хочу замуж смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- СКРежиссёр
Соня
Карпунина
- Актёр
Милош
Бикович
- Актриса
Кристина
Асмус
- Актёр
Сергей
Гилев
- Актриса
Марина
Александрова
- Актриса
Юлия
Ауг
- Актёр
Олег
Комаров
- Актриса
Анастасия
Уколова
- Актриса
Агния
Кузнецова
- НСАктриса
Надежда
Сысоева
- АЦАктриса
Анна
Цуканова-Котт
- СКСценарист
Соня
Карпунина
- АКПродюсер
Алена
Кремер
- Продюсер
Георгий
Шабанов
- Продюсер
Клим
Шипенко
- Продюсер
Милош
Бикович
- ВЕХудожница
Виктория
Ефимова-Шестаковская
- АБМонтажёр
Анна
Беспалова
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- АОМонтажёр
Авет
Оганесян
- Оператор
Юрий
Никогосов
- НРКомпозитор
Николай
Ростов