Хочу замуж (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

На что готова отчаявшаяся девушка ради того, чтобы выйти замуж? Кристина Асмус и Милош Бикович в запутанной истории о любви на берегу Балтийского моря.



Люба — успешная телеведущая, Сергей — сотрудник научного института. Однажды вечером они случайно встречаются на улицах Калининграда, и Сергей выручает девушку, одолжив свой телефон. Только вот помощь выходит ему боком: жених Любы, серьезный бизнесмен и страшный ревнивец, начинает подозревать их в тайной связи и создает проблемы всем. В итоге Люба лишается работы, Сергей — дома, и им ничего не остается, кроме как объединиться и придумать, как разом отомстить всем. Находчивая девушка решает, что лучший вариант — свадьба.



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