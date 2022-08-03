Хэллоуин: Воскрешение (фильм, 2002) смотреть онлайн
7.92002, Halloween: Resurrection
Ужасы, Триллер89 мин18+
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О фильме
Некий шоу-бизнесмен устраивает в доме печально известного убийцы Майкла Майерса, считающегося мертвым, действо, весьма напоминающее шоу «За стеклом». Группа подростков должна провести ночь в доме маньяка с трансляцией всего происходящего в интернет, из оборудования только е-майл.
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
3.9 IMDb
- РРРежиссёр
Рик
Розенталь
- БРАктёр
Баста
Раймс
- БКАктриса
Бьянка
Кэйлик
- Актёр
Томас
Иэн Николас
- РМАктёр
Райан
Мерриман
- ШПАктёр
Шон
Патрик Томас
- ТБАктриса
Тайра
Бэнкс
- ДЛАктриса
Джейми
Ли Кёртис
- БЛАктёр
Брэд
Лори
- ДМАктриса
Дэйзи
Маккрэкин
- КСАктриса
Кэти
Сакхофф
- ШХСценарист
Шон
Худ
- ДХСценарист
Дебра
Хилл
- ДКСценарист
Джон
Карпентер
- ЛБСценарист
Ларри
Брэнд
- ПФПродюсер
Пол
Фриман
- МАПродюсер
Малек
Аккад
- МАПродюсер
Мустафа
Аккад
- ХДПродюсер
Х.
Дэниэл Гросс
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- РАМонтажёр
Роберт
А. Ферретти
- Оператор
Дэвид
Геддес