Хэллоуин: Воскрешение
Wink
Фильмы
Хэллоуин: Воскрешение

Хэллоуин: Воскрешение (фильм, 2002) смотреть онлайн

7.92002, Halloween: Resurrection
Ужасы, Триллер89 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Некий шоу-бизнесмен устраивает в доме печально известного убийцы Майкла Майерса, считающегося мертвым, действо, весьма напоминающее шоу «За стеклом». Группа подростков должна провести ночь в доме маньяка с трансляцией всего происходящего в интернет, из оборудования только е-майл.

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хэллоуин: Воскрешение»