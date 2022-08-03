Едва став капитаном субмарины «Арканзас», подводник Джо Гласс оказывается в эпицентре международного конфликта. Ему необходимо выяснить обстоятельства гибели американской подлодки, якобы затопленной русскими в Баренцевом море. Тем временем в России происходит государственный переворот.

