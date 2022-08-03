Фильм Хантер киллер (2018)
8.82018, Hunter Killer
Боевик, Триллер116 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Едва став капитаном субмарины «Арканзас», подводник Джо Гласс оказывается в эпицентре международного конфликта. Ему необходимо выяснить обстоятельства гибели американской подлодки, якобы затопленной русскими в Баренцевом море. Тем временем в России происходит государственный переворот.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДМРежиссёр
Донован
Марш
- Актёр
Джерард
Батлер
- Актёр
Гари
Олдман
- Актёр
Коммон
- ЗХАктёр
Зейн
Холц
- Актёр
Микаэл
Нюквист
- ТСАктёр
Тоби
Стивенс
- Актриса
Линда
Карделлини
- ЭБАктёр
Этан
Бейрд
- ДСАктёр
Джейкоб
Скипио
- ДБАктёр
Демпси
Бовелл
- Сценарист
Арни
Шмидт
- ДМСценарист
Джэми
Мосс
- Продюсер
Джерард
Батлер
- ККПродюсер
Криста
Кэмпбелл
- БДПродюсер
Боаз
Дэвидсон
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ВГАктёр дубляжа
Вячеслав
Гиндин
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- АЗАктёр дубляжа
Александр
Завальский
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Пашин
- БКХудожник
Бен
Коллинз
- КХХудожница
Кэролайн
Харрис
- ТМОператор
Том
Маре
- ТМКомпозитор
Тревор
Моррис