Хантер Киллер
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Хантер Киллер

Фильм Хантер киллер (2018)

8.82018, Hunter Killer
Боевик, Триллер116 мин18+

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О фильме

Едва став капитаном субмарины «Арканзас», подводник Джо Гласс оказывается в эпицентре международного конфликта. Ему необходимо выяснить обстоятельства гибели американской подлодки, якобы затопленной русскими в Баренцевом море. Тем временем в России происходит государственный переворот.

Страна
США
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хантер Киллер»