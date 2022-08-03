Катись!
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Катись!

Катись! (фильм, 2009) смотреть онлайн

7.32009, Whip It
Драма, Спортивный106 мин18+

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О фильме

Блисс, вечная неудачница и тихоня, живет в унылом городке. Мать беспрерывно таскает еe на конкурсы красоты, которые Блисс не суждено выиграть. Похоже, что из этого омута вырваться невозможно… Но однажды судьба заставляет героиню изменить свою жизнь и стать по-настоящему крутой девчонкой.

Страна
США
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
Full HD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Катись!»