Катись! (фильм, 2009) смотреть онлайн
7.32009, Whip It
Драма, Спортивный106 мин18+
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О фильме
Блисс, вечная неудачница и тихоня, живет в унылом городке. Мать беспрерывно таскает еe на конкурсы красоты, которые Блисс не суждено выиграть. Похоже, что из этого омута вырваться невозможно… Но однажды судьба заставляет героиню изменить свою жизнь и стать по-настоящему крутой девчонкой.
СтранаСША
ЖанрСпортивный, Драма
КачествоFull HD
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Дрю
Бэрримор
- ЭПАктёр
Эллиот
Пейдж
- АШАктриса
Алиа
Шокат
- МГАктриса
Марша
Гей Харден
- Актриса
Кристен
Уиг
- Актриса
Дрю
Бэрримор
- Актриса
Джульетт
Льюис
- Актёр
Джимми
Фэллон
- ДСАктёр
Дэниел
Стерн
- ЛПАктёр
Лэндон
Пигг
- ИАктриса
Ив
- Продюсер
Дрю
Бэрримор
- Продюсер
Бэрри
Мендел
- НБПродюсер
Николь
Браун
- ПДПродюсер
Питер
Дуглас
- Актриса дубляжа
Ольга
Сутулова
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- КМХудожница
Катрин
Мари Томас
- ДТМонтажёр
Дилан
Тиченор
- РДОператор
Роберт
Д. Йоумен