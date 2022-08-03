Катись! (фильм, 2009) смотреть онлайн

Блисс, вечная неудачница и тихоня, живет в унылом городке. Мать беспрерывно таскает еe на конкурсы красоты, которые Блисс не суждено выиграть. Похоже, что из этого омута вырваться невозможно… Но однажды судьба заставляет героиню изменить свою жизнь и стать по-настоящему крутой девчонкой.

