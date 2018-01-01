Wink
Фильмы
Кандагар
Актёры и съёмочная группа фильма «Кандагар»

Актёры и съёмочная группа фильма «Кандагар»

Режиссёры

Андрей Кавун

Режиссёр

Актёры

Александр Балуев

АктёрВладимир Ильич Шарпатов
Владимир Машков

АктёрСерега
Андрей Панин

АктёрАлександр Готов
Александр Голубев

АктёрВитек
Богдан Бенюк

АктёрРоман Вакуленко
Александр Робак

АктёрМарк
Имомберды Мингбаев

Актёр
Рамиль Сабитов

АктёрАдель
Самад Мансуров

Актёревропеец
Юрий Беляев

АктёрСоковатов

Сценаристы

Андрей Кавун

Сценарист

Продюсеры

Илья Неретин

Продюсер
Валерий Тодоровский

Продюсер

Монтажёры

Габриэлла Кристиани

Gabriella Cristiani
Монтажёр

Операторы

Владимир Башта

Оператор

Композиторы

Дарин Сысоев

Композитор