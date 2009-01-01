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Кандагар (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Кандагар
Боевики98 мин18+

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Сюжет

Российский грузовой самолет Ил-76 направляется в Афганистан с гуманитарным грузом. Но во время полета возле них появляется неизвестный истребитель, который заставляет их сесть на аэродром в Кандагаре. Террористы начинают требовать от летчиков, чтобы они научили их управлять грузовым самолетом, но получают отказ. Экипаж уверен: скоро придет помощь, однако договориться с захватчиками не получается. Оставив все надежды на чудо, измученные летчики предпринимают отчаянную попытку вернуться домой на своем же самолете…

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb