Кандагар (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Российский грузовой самолет Ил-76 направляется в Афганистан с гуманитарным грузом. Но во время полета возле них появляется неизвестный истребитель, который заставляет их сесть на аэродром в Кандагаре. Террористы начинают требовать от летчиков, чтобы они научили их управлять грузовым самолетом, но получают отказ. Экипаж уверен: скоро придет помощь, однако договориться с захватчиками не получается. Оставив все надежды на чудо, измученные летчики предпринимают отчаянную попытку вернуться домой на своем же самолете…



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