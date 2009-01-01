Кандагар (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Кандагар
Боевики98 мин18+
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Сюжет
Российский грузовой самолет Ил-76 направляется в Афганистан с гуманитарным грузом. Но во время полета возле них появляется неизвестный истребитель, который заставляет их сесть на аэродром в Кандагаре. Террористы начинают требовать от летчиков, чтобы они научили их управлять грузовым самолетом, но получают отказ. Экипаж уверен: скоро придет помощь, однако договориться с захватчиками не получается. Оставив все надежды на чудо, измученные летчики предпринимают отчаянную попытку вернуться домой на своем же самолете…
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АКРежиссёр
Андрей
Кавун
- Актёр
Александр
Балуев
- Актёр
Владимир
Машков
- Актёр
Андрей
Панин
- Актёр
Александр
Голубев
- ББАктёр
Богдан
Бенюк
- Актёр
Александр
Робак
- ИМАктёр
Имомберды
Мингбаев
- РСАктёр
Рамиль
Сабитов
- СМАктёр
Самад
Мансуров
- Актёр
Юрий
Беляев
- АКСценарист
Андрей
Кавун
- ИНПродюсер
Илья
Неретин
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- ГКМонтажёр
Габриэлла
Кристиани
- ВБОператор
Владимир
Башта
- ДСКомпозитор
Дарин
Сысоев