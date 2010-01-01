Как знать…
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Как знать…

Как знать… (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, How Do You Know?
Драмы, Мелодрамы116 мин18+

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Сюжет

Когда все в жизни Лизы начинает идти под откос, она решает съехаться с Мэтти — игроком высшей бейсбольной лиги и самовлюбленным ловеласом. Но прежде, чем их роман превратится в форменный кошмар, Лиза знакомится с Джорджем — добропорядочным бизнесменом, погрязшим в проблемах с законом, невестой и отцом, и находящимся на грани нервного срыва. Но именно тогда, когда кажется, что хуже уже не бывает, происходит все самое хорошее.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Как знать…»

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