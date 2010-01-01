Как знать… (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Когда все в жизни Лизы начинает идти под откос, она решает съехаться с Мэтти — игроком высшей бейсбольной лиги и самовлюбленным ловеласом. Но прежде, чем их роман превратится в форменный кошмар, Лиза знакомится с Джорджем — добропорядочным бизнесменом, погрязшим в проблемах с законом, невестой и отцом, и находящимся на грани нервного срыва. Но именно тогда, когда кажется, что хуже уже не бывает, происходит все самое хорошее.



Как знать… смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.