Как знать… (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, How Do You Know?
Драмы, Мелодрамы116 мин18+
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Сюжет
Когда все в жизни Лизы начинает идти под откос, она решает съехаться с Мэтти — игроком высшей бейсбольной лиги и самовлюбленным ловеласом. Но прежде, чем их роман превратится в форменный кошмар, Лиза знакомится с Джорджем — добропорядочным бизнесменом, погрязшим в проблемах с законом, невестой и отцом, и находящимся на грани нервного срыва. Но именно тогда, когда кажется, что хуже уже не бывает, происходит все самое хорошее.
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Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джеймс
Л. Брукс
- Актриса
Риз
Уизерспун
- Актёр
Пол
Радд
- Актёр
Джек
Николсон
- Актёр
Оуэн
Уилсон
- Актриса
Кэтрин
Хан
- МЛАктёр
Марк
Линн-Бэйкер
- ЛВАктёр
Ленни
Венито
- МПАктриса
Молли
Прайс
- РМАктёр
Рон
МакЛарти
- ШКАктриса
Шелли
Конн
- ДЛСценарист
Джеймс
Л. Брукс
- ДЛПродюсер
Джеймс
Л. Брукс
- ФМПродюсер
Френсин
Мэйслер
- ЛМПродюсер
Лоуренс
Марк
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ВКАктёр дубляжа
Виктор
Костецкий
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ЭДХудожник
Энтони
Данн
- ДБХудожник
Дэвид
Бласс
- ШКХудожница
Шэй
Канлифф
- МБХудожница
Меридет
Босвелл
- ННХудожница
Нэнси
Най
- РММонтажёр
Ричард
Маркс
- ЯКОператор
Януш
Камински
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер