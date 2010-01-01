Как выйти замуж за миллиардера (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Ким, юная скромница английского городка, получает работу на фешенебельном горнолыжном курорте в Альпах. Ей сложно привыкнуть к новому миру роскоши, раскованности и снежных рекордов. Но вскоре Ким обнаруживает в себе талант к спуску на сноуборде и, кажется, влюбляется в симпатичного сына влад�ельца курорта, отдыхающего здесь с подругой…



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