Как выйти замуж за миллиардера
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Как выйти замуж за миллиардера

Как выйти замуж за миллиардера (фильм, 2010) смотреть онлайн

9.52010, Chalet Girl
Мелодрамы, Комедии92 мин18+

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Сюжет

Ким, юная скромница английского городка, получает работу на фешенебельном горнолыжном курорте в Альпах. Ей сложно привыкнуть к новому миру роскоши, раскованности и снежных рекордов. Но вскоре Ким обнаруживает в себе талант к спуску на сноуборде и, кажется, влюбляется в симпатичного сына владельца курорта, отдыхающего здесь с подругой…

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Как выйти замуж за миллиардера»

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