Как выйти замуж за миллиардера (фильм, 2010) смотреть онлайн
9.52010, Chalet Girl
Мелодрамы, Комедии92 мин18+
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Сюжет
Ким, юная скромница английского городка, получает работу на фешенебельном горнолыжном курорте в Альпах. Ей сложно привыкнуть к новому миру роскоши, раскованности и снежных рекордов. Но вскоре Ким обнаруживает в себе талант к спуску на сноуборде и, кажется, влюбляется в симпатичного сына влад�ельца курорта, отдыхающего здесь с подругой…
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Информация
СтранаВеликобритания, Германия, Австрия
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Мелодрамы
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ФТРежиссёр
Фил
Трэйл
- Актриса
Фелисити
Джонс
- Актёр
Эд
Вествик
- ТЭАктриса
Тэмзин
Эджертон
- Актриса
Брук
Шилдс
- Актёр
Билл
Найи
- Актёр
Кен
Дукен
- НБАктёр
Николас
Браун
- СБАктриса
София
Буш
- ББАктёр
Билл
Бэйли
- ГБАктёр
Грегор
Блоэб
- ТУСценарист
Том
Уильямс
- ВБПродюсер
Вольфганг
Бер
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ЭУОператор
Эд
Уайлд
- КХКомпозитор
Кристиан
Хенсон