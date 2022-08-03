Как приручить дракона (фильм, 2010) смотреть онлайн

Фэнтези-комедия «Как приручить дракона» — мультфильм о дружбе, которая объединит два разных мира.



Худощавый и неловкий Иккинг совсем не похож на соплеменников-викингов — могучих воинов, победителей драконов. Зато юноша весьма сообразителен, и там, где не хватает физической силы, берет умом. Во время очередного нападения крылатых ящеров на деревню Иккинг сбивает самого редкого и опасного из них — Беззубика. Однако вместо того чтобы убить дракона, парень решает помочь ему. Постепенно между человеком и зверем возникает крепкая дружба. Иккинг начинает понимать, что драконы — не жестокие враги, а разумные и добрые существа.



Это не просто зрелищный мультфильм, а глубокая и трогательная история о дружбе, принятии и взрослении. Если вы искали добрую сказку на вечер, пришло время смотреть «Как приручить дракона».

